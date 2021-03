Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die TV-Partisanen Journalisten gründen »Ersten Unabhängigen Sender« der Ukraine Reinhard Lauterbach Am vergangenen Mittwoch ging in der Ukraine ein neues Fernsehprogramm auf Sendung: Perschij Nesaleschnij Kanal (PNK) wird von etwa 100 Journalisten der drei Anfang Februar abgeschalteten TV-Sender betrieben. Über die Kabelnetze des Landes war das Programm allerdings nur eine Stunde zu sehen, danach stoppten die Netzbetreiber auf Anforderung des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine die Übertragung. Es blieb den Journalisten die Übertragung im Internet (pnk.tv), über den Satelliten Astra oder bei Youtube. Formal hat der Sender offenbar eine genossenschaftsähnliche Eigentümerstruktur: Es gibt 100 Betreiber, jeder mit einem Prozent der Anteile. Sendesprache im Studio ist Ukrainisch. Damit kommt der »Erste Unabhängige« den Forderungen des Mediengesetzes nach. Es soll natürlich dem Sender auch ein Publikum außerhalb der russischsprachigen Teile der Ukraine erschließen. Allerdings können Studiogäste auch Russisch reden, und das ist in der Praxis überwiegend de...

