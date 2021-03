Klingt wie ewige Jugend

Das Ding ist, die Musik war schon damals retro. Also die Musik, auf die sich vier Jungs aus London, die sich um 2010 herum zu Django Django formierten, bezogen: psychedelische Popmusik, gut tanzbar, sehr englisch. Das nannte man um 1990 herum noch »Indie Dance« oder, vorwiegend in Deutschland, »­Rave«, mal mit, mal ohne vorangestelltes Manchester. Denn daher kamen die meisten Bands, die diese Mischung aus wimpiger Gitarrenmusik mit Groove und Sixties-Psychedelik spielten: The Charlatans, Happy Mondays, Stone Roses.

Aus London gab es darauf relativ spät eine Antwort, sie kam von Blur, die aber nach ihrem Debüt »Leisure« (1991) eine andere Richtung einschlagen sollten. Django Django wiederum, die dem Namen nach auch in Richtung Django Reinhardt grüßen, dieser Vorkriegsgitarrenjazzgröße, knüpften gut 20 Jahre später von London via Edinburgh genau da noch einmal an: Grooves, Disko, Harmoniegesang,...