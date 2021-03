Bayer fördert Steueroasen

Deutschland ist eine Steueroase. Kommunen liefern sich hierzulande einen Unterbietungswettlauf darum, Großkonzernen lukrative Angebote zu unterbreiten. Wie der Chemieriese Bayer diese Dienste in Anspruch nimmt, wird in einer am Freitag veröffentlichten Studie der Fraktion der Grünen im EU-Parlament herausgearbeitet.

»Wie viele andere große multinationale Unternehmen hat Bayer Tochtergesellschaften in mehreren Steueroasen, darunter 27 in den Niederlanden sowie 15 in den innerdeutschen Steueroasen Monheim und Schönefeld«, schreiben die Autoren Christoph Trautvetter und Steffen Redeker. Im Vergleich zu lokalen Wettbewerbern in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, habe Bayer seinen effektiven Steuersatz um fast zehn Prozentpunkte gesenkt und in den vergangenen zehn Jahren rund drei Milliarden Euro Steuern eingespart, die den Aktionären zufließe...