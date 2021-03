Familie und Faschismus

Nicht einmal ein Viertel der knapp zehn Millionen wahlberechtigten Griechen gaben am 8. Juli 2019 dem amtierenden Premier Kyriakos Mitsotakis ihre Stimme. Mit dieser Minderheit im Rücken verwandelt der Mann aus der kretischen Provinzstadt Chania seither das Land in ein autoritär geführtes Staatswesen, in dem allein er und das hinter ihm aufgestellte Kapital – Auslandsgriechen in den USA, Oligarchen wie der Petromilliardär und Immobilienhai Spyros Latsis im Inland – die politische Richtung vorgeben. Die ist inzwischen klar zu erkennen. Nicht nur, weil er sich zwei Minister mit faschistischer Vergangenheit ins Kabinett holte, damit erfolgreich den rechten politischen Rand absorbierte.

Mitsotakis nutzte die angeblich zum Schutz der Bevölkerung gegen Covid-19 befohlenen Beschränkungen auch, um mit gnadenloser Hä...