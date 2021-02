Re: Überleben im Holocaust: Geheimen Verstecken auf der Spur

Natalia Romik sucht in Polen nach Verstecken – nach Verstecken von Juden aus der Zeit des Holocaust. Ob in einer 600 Jahre alten Eiche oder in einem Bunker auf dem Friedhof, überall stößt sie auf bewegende Geschichten des Überlebenskampfes. So fördert sie die Erinnerungskultur in einem Land, dessen PiS-Regierung von diesem Teil der Geschichte lieber nichts hören will. Wobei man immer sagen muss, weil es tatsächlich manchmal in Vergessenheit gerät: Diese Verbrechen wurden wesentlich von Deutschen in Polen begangen. Dass ein unangenehmes Gebilde wie die PiS daraus Kapital schlägt, schwächt alle, deren Parole »Nie wieder!« heißt. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Das Ende einer Affäre

Auch in Großbritannien gibt es zuweilen Tendenzen, das großa...