Zweitpässe und Zweitwohnsitze

An einem sonnigen Tag im Februar führte Herr Groll seinen Freund, den Dozenten, vor die Zypriotische Botschaft im dritten Wiener Gemeindebezirk.

»Ein unscheinbarer Gründerzeitbau«, sagte Herr Groll. »Aber wenn man bedenkt, welche Wirtschaftskraft hier gebündelt und rechtskonform gemacht wird, sieht man den Bau mit anderen Augen. Es gibt kaum einen großen, mittleren oder kleineren österreichischen Wirtschaftsskandal der letzten Jahrzehnte, der nicht eine zypriotische Tangente aufweist. Es muss Zehntausende österreichische Briefkastenfirmen auf der Insel geben. Wie Sie wissen, war ich von den 80er Jahren an immer wieder längere Zeit in Zypern und konnte daher die Ausbreitung des Briefkastenwesens aus nächster Nähe mitverfolgen. Wenn ich von meinem Apartmentzimmer in der Grigori Afxentiou Road in die Downtown von Larnaka unterwegs war, kam ich jedes Jahr an neuen Bürotürmen vorbei, an denen mehrere Dutzend Firmenschilder angebracht waren. Dasselbe spielte sic...