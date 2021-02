Alarmsirene des Tages: Ralph Knispel

Er ist der Oberste von Berlins Staatsanwälten, sitzt den örtlichen Vereinsmeiern vor: Ralph Knispel, 60. Erkennungsdienstliche Merkmale: zeitlose Föhnfrisur, gräuliche Schläfen, Kinn doppelt – Gesamteindruck: ordinärer Typ, an dem man achtlos vorbeilaufen würde.

Dennoch, der Leiter der Abteilung Kapitalverbrechen ist dieser Tage auf Promotour, tingelt talkend durch virtuelle Redaktionsbüros und TV-Stationen. Es klingt reißerisch, was er mutmaßlich ins Diktiergerät einer Edelfeder stammelte: »Rechtsstaat am Ende: Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm«, so der Buchtitel, für den ext...