Aus Opfer einen Täter gemacht

Als die schwer bewaffnete französische Polizeisturmtruppe CRS dem Demonstranten Jérôme Rodrigues am 26. Januar 2019 während eines Massenprotests gegen die Regierung in Paris mit einem Hartgummigeschoss das rechte Auge zerstörte, herrschte bei Medien und ihren Kommentatoren von rechts bis links seltene Einigkeit: Der Mann war ein Opfer ausufernder Staatsgewalt. Die von der Regierung und ihrem Präsidenten Emmanuel Macron gegen die »Gilets jaunes«, die protestierenden »Gelbwesten«, ins Feld geschickten Polizeischläger waren mit kriegstauglicher Ausrüstung gegen unbewaffnete, aber empörte Menschen mit einer Härte vorgegangen, die nach Rodri­gues noch viele weitere schwerverletzte Opfer in den Straßen der Metropole zurückließ.

Rodrigues, einer der damaligen Anführer der Demonstrierenden, wartet seit zwei Jahren auf einen P...