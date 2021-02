Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Ausgemolken! Das Halten und Mästen von Kühen und Schweinen bringt immer weniger ein. Zudem hegen Bauern vermehrt berechtigte ethische Bedenken gegenüber der industriellen Nutztierhaltung. Das Umstellen auf eine rein pflanzliche Landwirtschaft, in der Tiere ohne Nutzen für den Menschen leben dürfen, wird durch Spenden finanziert. Arte, 19.40 Uhr The Missing Fährtensucher Samuel Jones (Tommy Lee Jones) kehrt 20 Jahre, nachdem er seine Familie verlassen hat, zurück, um sich mit seiner Tochter Maggie (Cate Blanchett) auszusöhnen. Doch die will nichts von ihm wissen – bis ihre älteste Tochter von einem Apachen-Scout entführt wird. Alter Wein in neuen Schläuchen, meinte die intelligente Kritik. Aber gute Darsteller. USA 2003. Tele 5, 20.15 Uhr Die Ehre der Familie Nachdem die 20jährige...

Artikel-Länge: 2452 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen