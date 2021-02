Unter Strom

Es war an sich ein eher unscheinbarer Vorgang. Von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt erließ am 16. Juni vorigen Jahres das Transportministerium in der indonesischen Hauptstadt Jakarta die Verordnung 45/2020. Darin werden zusätzliche Testverfahren festgeschrieben, die für den Verkauf von Elektrofahrzeugen über das gängige Regularium hinaus gelten sollen. Damit wurde erstmals eine klare gesetzliche Grundlage geschaffen, um die Frage der E-Mobilität auch im nach Fläche und Bevölkerung mit Abstand größten Land Südostasiens zu regeln und praktisch anzugehen. Die Akteure auf industrieller Seite stehen jedenfalls bereit: Seit Monaten mehren sich die bislang noch nicht konkretisierten Prognosen, wonach 2022 in Indonesien die ersten Elektroautos vom Band laufen könnten. Harjanto (viele Indonesier tragen nur einen einzigen Namen), der für Transport und Elektronik zuständige Abteilungsleiter im Industrieministerium, hatte dies schon Mitte 2019 verkündet. Der...