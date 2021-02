Aus den Wolken gefallen

Sie gilt als eines der zentralen Projekte zur Sicherung der »digitalen Souveränität« der EU: »Gaia-X«, die im Aufbau befindliche »europäische Cloud«. Um so schwerer wiegt es, dass das Vorhaben in jüngster Zeit zunehmend in die Kritik gerät. Nach mehreren Datenschutzbeauftragten äußerte sich am Dienstag der frühere Telekom-Chef René Obermann im Handelsblatt-Interview skeptisch über das Projekt: Unübersichtlich sei es, es komme »womöglich zu langsam« vom Fleck – und ohnehin: Wie könne es sein, dass in das EU-Vorhaben auch nichteuropäische Konzerne eingebunden würden? Obermann war sichtlich unzufrieden.

Das Grundproblem, das Berlin und Paris zur Gründung von »Gaia-X« veranlasst hat, besteht unverändert fort: Der globale Cloudmarkt wird nach wie vor von US-Konzernen dominiert. Dabei ist Amazons »AWS« mit einem Weltmarktanteil von 32 Prozent weiterhin die Nummer eins, gefolgt von Microsoft »Azure« (20 Prozent) und »­Google Cloud« (sieben Prozent). Nur dem chine...