Edelfeder des Tages: Hillary Clinton

Hillary Clinton schreibt einen Politthriller. Das ist eine gute Nachricht, denn das heißt, sie lässt keine Bomben über fremden Ländern abwerfen – zumindest vorerst. Im Oktober soll der Schinken veröffentlicht werden, wie der Verlag am Dienstag ankündigte. Protagonistin ist eine unerfahrene Außenministerin. So weit, so gut. Sie arbeitet im Kabinett ihres Kontrahenten, der eben erst die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Und das alles »nach vier Jahren einer US-amerikanischen Führung, die sich von der Weltbühne zurückgezogen hat«. Die Zeiten sind düster, das Washingtoner Es...