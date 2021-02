Nichts für Infarktkandidaten!

Einen wunderschönen guten Morgen! Als am Sonntag abend die Partie des vorletzten Spieltags der 64. brasilianischen Meisterschaft zwischen dem Goiás EC und Red Bull Bragantino mit einer Nullnummer endete, war Goiás damit abgestiegen und waren alle Entscheidungen des auch Brasileirão genannten Campeonats gefallen – bis auf zwei: Wer Meister wird und wer Torschützenkönig, das wird sich erst am Donnerstag entscheiden.

Die Aufsteiger in die höchste brasilianische Klasse standen schon länger fest. Chapecoense (Bundesstaat Santa Catarina) kehrt in die Série A zurück, begleitet von América Mineiro (Minas Gerais), Juventude (Rio Grande do Sul) sowie dem 2001 gegründeten (2006– 2009 ­ohne Fußballabteilung) Cuiabá EC (­Mato Grosso), der damit der westlichste Erstligaklub Brasiliens wird.

Nach einer wahren Horrorsaison mit nur vier Siegen aus 36 Spielen war schon länger klar, dass der zweimalige Meister Botafogo de Futebol e Regatas aus Rio de Janeiro zum dritten Mal i...