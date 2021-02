Gefährliche Sammlungsbewegung

Die Superspreaderevents der »Querdenker«-Szene sind nicht nur eine gesundheitliche Gefahr für die eigenen Anhänger, sondern zunehmend auch für die öffentliche Sicherheit. So sollen laut einer Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim und der Berliner Humboldt-Universität allein die Teilnehmenden an den Demonstrationen im November vergangenen Jahres in Leipzig und Berlin für insgesamt 21.000 Infektionen mit dem Coronavirus verantwortlich sein. Am Rande von Aktionen und Protesten der »Querdenker« kam es zudem immer wieder zu Übergriffen auf Journalisten, Zugpersonal, Passanten sowie Polizisten, die einen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Die aktuelle Ausgabe der Lotta. Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen ruft daher aus gutem Grund zur Demaskierung der »Bewegung der Pandemieleugnerinnen und -leugner« auf und liefert zugleich das Rüstzeug dazu. Britta Kremers kommt in ihrer Einleitung zu dem Schluss, dass »die ...