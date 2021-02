Protest gegen Junta

Die Proteste gegen die Militärherrschaft in Myanmar halten an: Am Montag gingen erneut Zehntausende Menschen gegen den Putsch vom 1. Februar auf die Straße. Zuvor hatte die Junta am Sonntag abend gewarnt, dass eine Beteiligung an den Demonstrationen auch tödliche Folgen haben könne. An dem Tag waren in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, bereits zwei weitere Menschen nach dem ersten bestätigten Todesfall vom Freitag gestorben, als Einsatzkräfte das Feuer auf die Protestierenden eröffneten. Zudem gab es weitere Festnahmen; laut der Vereinigung für politische Gefangene sollen inzwischen rund 640 Personen in Haft sein.

Am Montag folgten unterdessen in Yangon und anderen großen Städten zahlreiche Menschen einem Aufruf zu einem Generalstreik. Geschäfte und Supermärkte blieben ges...