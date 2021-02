Mit Vollgas in die Ausbildungskrise

Das Problem ist nicht neu, doch die Coronapandemie verschärft die Lage dramatisch: In der BRD gibt es zuwenig Lehrstellen. Der deutsche Ausbildungsmarkt steuert deshalb auf eine Krise zu, warnen nun Forscher in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die am Montag in Berlin gemeinsam mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorgestellt wurde. Demnach könnte jeder zehnte Betrieb zum neuen Ausbildungsjahr weniger Lehrstellen anbieten als noch im Vorjahr. »Die Studie des IAB lässt hier einen weiteren Einbruch erahnen, vor allem in Branchen, die besonders von Corona betroffen sind«, erklärte Ansgar Klinger, GEW-Vorstandsmitglied für den Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung, am Montag im Gespräch mit jW. »Wir befürchten, dass der Anteil der jungen Menschen wachsen wird, die keine Ausbildung machen können.«

IAB-Direktor Bernd Fitzenberger sagte am Montag gegenüber dpa, man...