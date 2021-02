Von Glückspilzen und Pechvögeln

Am Sonntag ging in Cortina d’Ampezzo die 46. Alpine Skiweltmeisterschaft zu Ende. In den 49 Weltcuprennen, die in dieser Saison vor der WM stattfanden, gab es für den Deutschen Skiverband genau drei Podestplätze. Linus Straßer (TSV 1860 München) holte im Slalom einen Sieg und einen zweiten Platz. Alexander Schmid (SC Fischen) wurde im Parallelwettbewerb von Lech/Zürs Dritter.

Angesichts dieser eher schwachen Bilanz übertrafen die vier Medaillen für den DSV bei der WM alle Erwartungen. Den Anfang machte Romed Baumann (WSV Kiefersfelden) im Super-G der Herren. Vom österreichischen Favoriten Vincent Kriechmayr nur um sieben Hundertstelsekunden geschlagen, holte der 35jährige am ersten Wettkampftag der WM die Silbermedaille. Für den gebürtigen Tiroler war es eine persönliche Genugtuung. Baumann fuhr bis vor zwei Jahren für den Österreichischen Skiverband, für den er in der Alpinen Kombination und im Teamwettbewerb auch schon WM-Medaillen gewonnen hatte. Nach e...