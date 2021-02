Überlastete Server

Der Wille zum Kirchenaustritt vieler Gläubiger im Kölner Bistum ist ungebrochen, sie stoßen aber auf technische Schranken. Nachdem das Amtsgericht in der vergangenen Woche die monatlichen Austrittstermine um 500 auf insgesamt 1.500 aufgestockt hatte, brachen bei der Terminfreigabe am Freitag vormittag die Justizserver zusammen. »Ich kann Ihnen sagen, dass wir mehr oder weniger zeitgleich etwa 5.000 Zugriffsversuche hatten«, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts am Freitag gegenüber dpa. Am Sonntag mittag war das Problem immer noch nicht behoben. Zwar konnte die Eingabemaske ausgefüllt werden, schickten Austrittswillige die Anfrage aber ab, erhielten sie die Meldung: »Oops! An Error Occured!« Weiter hieß es: »Die Buchungsseite ist momentan leider nicht aufrufbar. Der Landesbetrieb IT.NRW arbeitet an der Lösung des Problems.«

Aus Infektionsschutzgründen vergibt das Amtsgericht seit Ausbruch der Coronapandemie die Termine nur noch online. Erst im Januar hatte d...