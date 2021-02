Kapital wird ungeduldig

Wenn sich Finanzhaie an Firmen beteiligen, wird es eng für die Belegschaft. Wie Christoph Scheuplein in seiner im Januar in der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Arbeit »Wie entwickeln sich Unternehmen mit Private-Equity-Eigentümern in Deutschland?« feststellt, belegt die eindeutige Mehrheit der Studien »einen deutlichen Abbau von Arbeitsplätzen nach dem Buyout«. Scheuplein hat 156 Unternehmen untersucht, die 2013 in Deutschland von einer Private-Equity-Gesellschaft übernommen wurden und sie mit Firmen ohne Investorenbeteiligung verglichen.

»Das Engagement ist meist kurzfristig angelegt«, erläutert Scheuplein. »Die Gesellschaften beschaffen Kapital überwiegend über Fonds, in denen institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen ihr Geld anlegen. Die Laufzeit dieser Fonds ist in der Regel begrenzt, in dieser Zeit muss eine möglichst hohe Rendite erzielt werden.« Nach der Veräußerung von Vermögenswerten, dem Abstoßen von vermeintlichen Randbere...