Überführter des Tages: Edward »Ted« Cruz

Es hätte so schön sein können: Sonne und Meer im Ritz Carlton in Cancún/Mexiko. Dank der Entscheidung des US-Kongresses, Ferien einzuberaumen trotz Coronapandemie und Millionen Menschen, die noch immer auf die seit Monaten versprochene, aber noch parlamentarisch abzusegnende »Hilfe« von 1.400 US-Dollar warten. US-Senator Edward Cruz, der »gute Dad«, gönnte seiner »frierenden« Familie also ein wenig Wärme. Nicht zu offensichtlich, denn in dem Bundesstaat, den er repräsentiert und in dem ihn 2018 rund 4,26 Millionen Texaner wählten, läuft aktuell gar nichts mehr.

Im digit...