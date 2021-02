Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Problem liegt im Verfahren Vielleicht auch irgendwo Kritik: Das Dokumentarhörspiel »Saal 101« über den »NSU«-Prozess Rafik Will Am heutigen Freitag, dem ersten Jahrestag des rechten Terroranschlags von Hanau, hat »Saal 101« Premiere, ein Dokumentarhörspiel der neun ARD-Anstalten und des Deutschlandfunks. »Saal 101« beschäftigt sich jedoch nicht mit den Morden von Hanau. Es handelt sich, wie der Untertitel verrät, um ein »Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess«. Der Bayerische Rundfunk (BR) war bei der bereits 2015 begonnenen Koproduktion (Regie: Ulrich Lampen) federführend. Die Ausstrahlung erfolgt ab Freitag abend (20.05 Uhr) im Rahmen der »Radiokulturnacht« zeitgleich auf den Kultur- und Infowellen der ARD sowie beim DLF. Parallel dazu wird das Projekt als Podcast veröffentlicht. Beides moderiert der DJ und Musiker David Mayonga. Die insgesamt 24 Teile mit jeweils einer knappen halben Stunde Laufzeit verarbeiten die Notizen von rund 20 Gerichtsreporterinnen und -reportern. Sie hatten für ARD, DLF und Deutsche Welle von 2013 bis 2018 den Prozess zu den Morden des »NSU« vor dem Oberland...

Artikel-Länge: 3968 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen