Fusion zum Stahlgiganten geplatzt

Die europäische Stahlsparte von Thyssen-Krupp wird nicht an den britischen Konkurrenten Liberty Steel verkauft. Am Mittwoch abend hatte Thyssen-Krupp die Verhandlungen abgebrochen. Zu einer Reihe von komplexen Themen habe es einen engen Austausch gegeben, teilte der Essener Konzern mit. Aber im Ergebnis habe man in wesentlichen Punkten keine gemeinsame Lösung gefunden.

»Es ist gut, dass in Sachen Liberty Steel Klarheit herrscht«, sagte der Bezirksleiter der IG Metall von Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, am Donnerstag gegenüber dpa. Der Vorstand des Konzerns müsse jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, den Stahlbereich zukunftsfähig zu machen. Den Beschäftigten sei keine lange Hängepartie mehr zuzumuten. Giesler bekräftigte dabei die Forderung der Gewerkschaft nach staatlichen Hilfen: »Für uns bleibt es dabei: Thyssen-Krupp Steel braucht das Engagement des Staates.« Wie dieses aussehen könnte, ließ er dabei weitgehend offen. Allerdings ze...