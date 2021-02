Faschistenehrung in Madrid

Am Sonnabend nahmen in Madrid rund 300 Faschisten an einer Kundgebung zur Ehrung der »Blauen Division« (División Azul) teil. Zu den Organisatoren gehörte die Gruppe »Juventud Patriota« (Patriotische Jugend). Auch Faschisten der Parteien »España 2000« sowie der Franco-Partei Falange nahmen teil. Per Video dokumentierte der Journalist Miquel Ramos für die Tageszeitung La Marea die rechte Versammlung.

Auf einer Demonstration durch das Zentrum von Madrid wurden Banner mit antikommunistischen Slogans sowie »Ruhm und Ehre den Gefallenen« getragen. Der Marsch der Faschisten führte zum Denkmal für die »Blaue Division« auf dem Friedhof der Almudena. Dort wurden antisemitische und antikommunistische Reden gehalten. »Es ist unsere höchste Pflicht, für Spanien zu kämpfen und für Europa, das nun schwach und erledigt ist vom Feind«, riefen Teilnehmer. »Der Feind wird immer derselbe sein«, hieß es weiter, »aber mit unterschiedlichen Masken.« Eine Rednerin sagte mit Blick...