Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wiedererstarkte Wildnis Argentinien – Frischer Wind in Ibera Gute Nachrichten aus Südamerika: Diese Folge führt die Zuschauer ins argentinische Sumpfgebiet Esteros del Iberá, wo Jaguare, Tapire, Ameisenbären und Grünflügelaras ausgewildert werden sollen. F 2019. Arte, 18.30 Uhr Mit Siebzehn Damien und Tom gehen in dieselbe Klasse und können sich nicht leiden. Als Toms Adoptivmutter schwanger wird und ins Krankenhaus muss, lädt Damians Mutter Tom ein, in dieser Zeit bei ihr und Damien zu wohnen. Schon bald weicht die flirrend-aggressive Spannung zwischen den beiden jungen Männern einer erotischen Anziehung. F 2016. Arte, 20.15 Uhr Dok-Thema Kreuzfahrt auf Kurswechsel – Aufbruch zu neuen Ufern? Die Kreuzfahrt war die boomende Branche, ein ...

