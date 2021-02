Euro-Gruppe mit Machtambitionen

In einer Videokonferenz hat sich die Euro-Gruppe am Montag nicht nur mit der desaströsen Wirtschaftslage befasst, sondern auch auf die Zeit nach der Krise geblickt: Möglichst schnell soll zu strikter Haushaltsdisziplin zurückgekehrt werden. Und der dauerkriselnde Euro soll im globalen Maßstab an Bedeutung gewinnen.

Allerdings wissen auch die EU-Finanzminister, dass es bis »nach der Krise« noch eine Weile dauern könnte. Die EU-Kommission geht davon aus, dass in diesem und dem kommenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent erreicht werden könnte. Damit wäre der Einbruch des letzten Jahres noch lange nicht wettgemacht. Klar ist zudem, dass die wirtschaftliche Entwicklung von den Erfolgen bei der Pandemiebekämpfung abhängt, die in der EU bislang bescheiden ausfallen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte im Vorfeld der Sitzung betont, rasches Impfen sei für die wirtschaftliche Erholung der EU entscheidend. Es gelte, keine Zeit zu verlieren. Bisl...