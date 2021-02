Juristen drohen Frontex mit Klage

Eine Gruppe von Juristen hat den Chef der EU-»Grenzagentur« Frontex, Fabrice Leggeri, dazu aufgefordert, die Mission in der Ägäis im östlichen Mittelmeer unverzüglich zu beenden. Falls er das nicht tue, wollen sie vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ziehen, erklärten sie am Montag abend in einer Pressemitteilung. In dem am selben Tag an Leggeri ergangenen Schreiben erheben die Rechtsanwälte Omer Shatz, Iftach Cohen und Anastasia Ntailiani schwere Vorwürfe gegen den Behördenchef. »Frontex macht sich mitschuldig an der griechischen Politik, schutzbedürftige Migranten auf dem Meer auszusetzen.«

Das Ersuchen stehe im Einklang mit der Verpflichtung Leggeri...