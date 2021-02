»Gericht hat die tödliche Gefahr beseite gewischt«

Brennelementeexporte vom niedersächsischen Lingen dürfen vorerst weiter an das Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt gehen. Das entschied das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main am Freitag. Ihre Gruppe scheint das nicht besonders zu deprimieren – warum?

Freilich haben wir uns über diese Niederlage nicht gefreut. Das Verwaltungsgericht bestätigte in seinem Urteil die Rechtsauffassung des Betreibers des Brennelementewerks Framatome/ANF in Lingen. Manche versuchen ein Urteil im Nachhinein in ihrer Interpretation zu versüßen, es habe teils doch noch eine positive Aussage gegeben – gab es leider in dem Fall nicht. Aber es gibt vergleichbare Urteile in ähnlichen Fällen, die Hoffnung geben, dass es in der nächsten Instanz gelingen könnte, diese Exporte zu verhindern. Atomkraftgegner, unterstützt von BUND, IPPNW und der Antiatomgruppe Freiburg, hatten im September und Oktober Widersprüche gegen eine damals bekanntgewordene Exportgenehmigung beim zuständigen Bundesamt...