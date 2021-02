Ein gelungenes Comeback

Eine der wenigen Partien in der 3. Liga, die am Wochenende angepfiffen werden konnte, war spannenderweise ein Spitzenspiel: Hansa Rostock (auf Platz drei) am Sonnabend gegen den direkten Verfolger 1860 München, in dessen Weißbierheimat. So nah man sich in der Tabelle steht, so entfernt sind die geographischen Koordinaten, weshalb sich die Hanseaten mal eben einen Hinflug über die verschneiten Lande gönnten. Trainerfuchs Jens Härtel wollte seine Jungs körperlich so frisch wie möglich in den zu erwartenden Fight schicken, denn in der Grünwalder Straße wartete die bislang beste Offensive der Liga, die auch sofort losstürmte. Rostock hielt mit breiter Brust dagegen (zuletzt fünf Siege in Folge), wobei sich besonders die Stürmer in die defensiven Zweikämpfe verbissen, was bekanntlich sehr weh tun kann. Trotz vieler Löwen-Chancen, darunter einmal Latte, kam nichts Zählbares dabei heraus. Nach der Halbzeit wurde der übermotivierte Hansa-Stürmer John Verhoek mit ...