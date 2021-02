Nelson Müllers ­Schweinefleischreport

Lecker, preiswert, artgerecht?

Die sprichwörtlich arme Sau essen die Deutschen halt zu gern. Dafür werden massenhaft Schweine gezüchtet. Ein System, das an seine Grenzen stößt: Zuviel Gülle belastet die Umwelt, zuviel Futter muss importiert werden. Gibt es Alternativen? Der Sternekoch Nelson Müller nimmt sich auch die Produkte der Lebensmittelindustrie vor. Er deckt bei Wurst und Frikadellen auf, wie gemogelt wird, und zeigt die Folgen für unsere Gesundheit. Fertigprodukt – ein Produkt, das alle fertig macht: Mensch, Tier, Umwelt. D 2021.

ZDF, 20.15 Uhr

Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie

Rupert Murdoch ist der mächtigste Mann der Medienwelt. Er besitzt den Nachrichtensender Fox News, die Tageszeitungen The Times und The Sun sowie Hunderte weiterer Medienunternehmen. Die Reihe schildert Murdochs Weg von seinen Anfängen in der australischen Regionalpresse bis an die Spitze eines global agierenden Imperiums und gibt Einblicke ...