Zum Inhalt dieser Ausgabe | Modeverkäuferin Helmut Höge Ich erwähnte sie bereits früher einmal: die jungen Mädchen in den Modeläden, die wirklich Besseres verdient hätten, als den ganzen Tag zu schlechter Popmusik und für wenig Lohn Kleidung zusammenzulegen, die von den Kunden anprobiert und dann achtlos irgendwo abgelegt wird. Eine Verkäuferin, die bei H & M arbeitet, verriet mir kürzlich, wie angenehm sie den Coronashutdown finde: Wieviel Zeit sie nun für ihre Freunde habe, sie ließen sich jeden Tag etwas Neues einfallen, zum Beispiel lange Radtouren durch die Stadt unternehmen. Früher einmal waren Modeverkäuferinnen nicht unbedingt zu bedauern. Erstens gab es um 1900 kaum andere Möglichkeiten für Frauen, sich beruflich zu betätigen, zweitens standen sie mit dieser Tätigkeit sozusagen im Mittelpunkt einer forcierten »Ästhetisierung der Waren«. Damals gab es in den Modehäusern die sogenannte »Probiermamsell«, die den Kundinnen Modelle ihrer Wahl vorführte. Auch im Großhandel wurden solche Vorführdamen besch...

Artikel-Länge: 3879 Zeichen

