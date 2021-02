Zum Inhalt dieser Ausgabe | Spontane Solidarität Widerspruchserfahrungen und Praxisperspektiven. Zur Aktualität der Klassenfrage (Teil 2 und Schluss) Werner Seppmann Beschäftigen sich Marxistinnen und Marxisten mit der Klassenfrage, dann hat das einen politischen Hintersinn: Sie wollen vorrangig etwas über Gesellschaftsbild und Bewusstseinslagen (wie verarbeiten die Lohnabhängigen ihre Konflikterfahrungen?) und die daraus resultierenden politischen Einstellungen und Handlungspräferenzen wissen. Das ist übrigens auch das Hauptanliegen einer bürgerlichen Soziologie, die sich immer wieder mit der Arbeiterklasse beschäftigt hat – aber mit der entgegengesetzten Intention. Sie will nachweisen, dass die Lohnabhängigen keine »gefährliche Klasse«, kein Negationsfaktor der bürgerlichen Ordnung mehr sind, weil ihr Lebensstandard beachtlich gestiegen sei, sich ihr Gesellschaftsbewusstsein affirmativ entwickelt habe und ihre »soziale Integration« weitgehend gelungen sei. Aber die Eskalation sozialer Abstiegsbewegungen hat solche legitimatorischen Absichten zusehends ad absurdum geführt: Es haben sich soziale Gräben aufgetan, und di...

