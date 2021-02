Bandenmäßige Abzocke

Jahrelang müssen sich führende Mitarbeiter der Deutschen Bank gedacht haben: Der Staat ist eine Kuh, die man für einen Zusatzprofit nur melken muss. So berichtete das Handelsblatt am Freitag, dass die Deutsche Bank offenbar tiefer in den sogenannten Cum-Ex-Skandal verwickelt ist als bislang bekannt. Es sind inzwischen mehr als 70 ehemalige Manager des Geldhauses, die beschuldigt werden, sich aus der Staatskasse bedient zu haben. Unter ihnen der ehemalige Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann und der ehemalige Kovorsitzende Anshuman Jain.

Gegen sie ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft, weil sie mittels »Cum-Ex«-Geschäften den Staat über Jahre hinweg um Milliarden geprellt haben sollen. Sie sollen dabei Lücken im Gesetz genutzt haben, um sich von Finanzämtern Kapitalertragssteuer erstatten zu lassen, die zuvor gar nicht gezahlt worden war. Erst 2012 hatt...