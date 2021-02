Sorge vor Staatsstreich

Noch immer steht nicht fest, wer bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador neben dem Kandidaten des Linksbündnisses Union für die Hoffnung (Unes), Andrés Arauz, in die Stichwahl am 11. April gehen wird. Bereits jetzt zeichnet sich jedoch eine Allianz zwischen dem Rechtskandidaten Guillermo Lasso und Yaku Pérez, Kandidat der Indigenenpartei Pachakutik, ab. Nach den jüngsten Zahlen des Nationalen Wahlrates (CNE) liegt Lasso mit 19,74 Prozent der Stimmen vor Pérez mit 19,38 Prozent. Absolut trennen die beiden damit nur rund 33.000 Stimmen.

Beide Kandidaten kamen in der vergangenen Woche zu einer Vereinbarung mit dem CNE, wonach alle Stimmen in der Küstenprovinz Guayas sowie die Hälfte aller Wahlzettel in weiteren 16 Provinzen des Landes neu ausgezählt werden sollen. Überwacht werden soll die Neuauszählung von Vertretern der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS).

Ricardo Patiño, ehemaliger Außenminister Ecuadors unter Expräsident Rafael Correa, kritisierte da...