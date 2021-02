Erschwerte Einreise

Um eine Ausbreitung der als besonders ansteckend geltenden Coronamutationen in der Bundesrepublik einzudämmen, traten am Wochenende verschärfte Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol in Kraft. Ab Sonntag dürfen aus Tschechien und weiten Teilen Tirols nur noch deutsche Staatsangehörige sowie Ausländer mit Wohnsitz in der BRD und Aufenthaltserlaubnis einreisen. Ausnahmen gibt es für Gesundheitspersonal, Lastwagenfahrer und sonstiges Transportpersonal im Güterverkehr. Wenige Stunden nach Inkrafttreten wurden weitere Ausnahmen für Berufspendler »mit wichtigen Aufgaben in systemrelevanten Branchen« vom Bundesinnenministerium bekanntgegeben. In Tschechien und Tirol sind die Coronavarianten zur Zeit beso...