Der Körper

Der Satz, Henry Rollins (Foto) verkörpert den US-Hardcore-Punk der frühen 1980er, ist nicht einer für Jubiläen typischen hagiographischen Wortwahl geschuldet: Denn Rollins, der an diesem Sonnabend 60 Jahre alt wird, »verkörpert« wirklich. Der Dokumentarfilm »American Hardcore« zeigt ein Konzert der Band Black Flag, der junge Rollins, weniger Muskeln aber mehr Haare als heute, grinst irre vom Bühnenrand auf einen Zuschauer herab, der den Sänger mit Fäusten traktiert. Nachdem er lang genug gewartet hat, um zu zeigen, dass ihm die Schläge nicht jucken, fängt er plötzlich an auf den »Fan« einzudreschen. Für Genrefremde: Diese Aggression hatte sich langsam in die US-Punkszene eingeschlichen. Der rücksichtslose aber friedfertige Pogo dies...