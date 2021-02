Ein Melancholiker für späte Stunden

Ballett nach Mitternacht? In den Opernhäusern florieren um so eine Uhrzeit allenfalls noch die Premierefeiern. Davon können Ballettfans in Pandemiezeiten nur träumen. Aber hochkarätiges und höchst utopisches Ballett gibt es auf dem Bildschirm. So zeigt der deutsch-französische Kultursender Arte als Ausklang vom Valentinstag in der Nacht zum kommenden Montag ab 0.20 Uhr die klassisch-moderne Choreographie »Romeo und Julia« von John Cranko. Und zwar in aktueller Starbesetzung mit dem Stuttgarter Ballett.

David Moore tanzt darin den Romeo. Der junge Brite, seit sechs Jahren eine erste Kraft der Stuttgarter, gibt nicht irgendeinen jugendlichen Liebhaber. Sondern er vereint die stürmische und erotische Kraft der Partie mit dem Gestus der Nachdenklichkeit eines Hamlet. Das verleiht seiner Rollengestaltung eine eigentümliche Reife, ergibt reizvolle Kontraste zur sprungstarken, pirouettenseligen Choreographie. Romeo als Melancholiker, der das frühe Ende seines jun...