Überdotierter des Tages: Richard Lutz

Die Bilanz ist desaströs, das frische Milliardenminus reißt tiefe Löcher – Folge: Die Jobverlängerung des üppig überdotierten Verursachers stand auf der Kippe. »Es gibt die Überlegung, jetzt einen Bahnvorstand zu bestellen, der in die Zukunft hineinwirkt«, zitierte das Handelsblatt am 2. Februar aus »Koalitionskreisen«. Das ist längst Altpapier. Der staatseigene Bahnchef Richard Lutz scheint seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen zu haben, ferner seine beiden Mitbankrotteure Ronald Pofalla und Berthold Huber. Am Freitag meldeten Agenturen übereinstim...