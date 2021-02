Zum Scheitern verurteilt

Die Finanzaufsichtsbehörden sind hierzulande offenbar weder willens noch in der Lage, milliardenschwere Betrügereien wie im Fall Wirecard frühzeitig zu erkennen und aufzudecken. Das hat sich am Donnerstag in einer Sitzung des Untersuchungsausschusses im Bundestag einmal mehr gezeigt. Unter Druck geraten war insbesondere der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), Edgar Ernst.

Die DPR verfüge nicht über die erforderliche kriminalistische Expertise, die es gebraucht hätte, um den Bilanzbetrug der mittlerweile insolventen Wirecard AG aufzudecken, so Ernst gegenüber den Abgeordneten. Man könne »die korrekte Abbildung von ausgewählten Geschäftsvorfällen sicherstellen, nicht aber die Existenz von Vermögenswerten nachweisen«. Demnach prüfe man nicht, ob ein vorgelegter Vertrag gefälscht sei, oder ob ein angegebener Kunde überhaupt existiere.

Noch schwieriger sei die Prüfung laut Ernst, wenn wie im Fall Wirecard die Unternehmensleitung und Aus...