»Sie wird es weiter ›dem Markt‹ überlassen«

Ihre Initiative ruft für diesen Sonnabend zu einem Protestkorso gegen Krankenhausschließungen in Essen auf. Wieso sollen ausgerechnet in der aktuellen pandemischen Lage und dem Mangel an Intensivbetten zwei Kliniken dichtmachen?

Das können auch wir nicht nachvollziehen. Aktuell bereitet die nordrhein-westfälische Landesregierung mit Hochdruck die Reform der Krankenhausplanung vor, ohne dass es eine wirkliche Beteiligung von Gewerkschaften, Interessenvertretungen und vielen Patienten- und Angehörigenverbänden gibt. Nach einem ersten und wahrscheinlich letzten Gespräch mit unserer Gewerkschaft Verdi ist jedoch offensichtlich, dass die Landesregierung bei ihrem Ziel bleibt. Sie will Rahmenbedingungen schaffen, durch die kleine und mittlere Krankenhäuser unter noch mehr finanziellen Druck geraten werden. Die neue Krankenhausplanung für Nordrhein-Westfalen wird es weiterhin »dem Markt« überlassen, ob Einrichtungen die Versorgung sicherstellen.

Wie das?

Damit kann...