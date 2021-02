Die Aspekte des Spiels

Henri Hooft hat es nicht leicht. Der Niederländer gehört zu den besten Coaches im Mixed Martial Arts (MMA), er trainierte u. a. Topstars wie Kamaru Usman oder Gilbert Burns. Zum Leidwesen von Hooft steht am kommenden Sonnabend in Las Vegas prompt dieses Duell zwischen dem gebürtigen Nigerianer Usman (17 Siege, eine Niederlage) und dem Brasilianer Burns (19 Siege, drei Niederlagen) auf dem Programm der Ultimate Fighting Championship (UFC), der größten und bekanntesten Organisation im MMA. Usman, der im Alter von acht Jahren in die USA kam, wird hier seinen Titel im Weltergewicht verteidigen.

Es ist bereits der dritte Anlauf für ein Aufeinandertreffen der langjährigen Trainingspartner. Ursprünglich war der Kampf für Juli vergangenen Jahres angesetzt gewesen. Burns musste aufgrund einer Covid-19-Erkrankung absagen. Überlegungen der UFC, einen Termin für Dezember 2020 anzuvisieren, machten Verletzungssorgen von Usman einen Strich durch die Rechnung. Nicht alle...