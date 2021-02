Coronahilfen für die Großen

Es ist längst bekannt: Die Pandemie und ihre Folgen treffen nicht alle gleich – so auch, wenn es um Firmenpleiten geht. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, ist hierzulande die Zahl der Insolvenzen trotz der Coronakrise in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres gesunken. Von Januar bis November 2020 meldeten die deutschen Amtsgerichte 14.621 Firmenpleiten. Das waren 15,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Und auch im November hielt dieser Trend an: Die Zahl sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 26 Prozent auf 1.046.

Damit steht Deutschland im EU-Vergleich gut da, denn die Zahlen der Wirtschaftsunion insgesamt sehen schlecht aus. Laut EU-Statistikamt Eurostat war 2020 vor allem für sogenannte mittelständische Unternehmen verheerend, wie Euronews am Dienstag berichtete. Demnach wurde im vergangenen Herbst ein Anstieg der Unternehmenspleiten um mehr als ein Viertel gegenüber dem Sommer registriert. Rund 16 Milli...