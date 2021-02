»Sie rechtfertigen es damit, viele neue Leute zu brauchen«

Dieser Freitag ist zugleich »Red Hand Day«, Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Worauf liegt in diesem Jahr im Fokus?

In diesem Jahr sind ehemalige Kindersoldatinnen und Kindersoldaten des »Islamischen Staats« der Schwerpunkt. Dazu veröffentlicht das »Deutsche Bündnis Kindersoldaten«, in dem ich aktiv bin, an diesem Freitag eine Studie zu den Folgen der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindern im bewaffneten Konflikt im Irak. Mit dem »Red Hand Day« soll aber auf alle Aspekte rund um Kinder und Militär aufmerksam gemacht werden. Am 12. Februar 2002 trat das Zusatzprotokoll über die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten zur UN-Kinderrechtskonvention in Kraft. Das verbietet den Einsatz von Kindern an der Waffe. Dennoch sind weltweit etwa 250.000 Kinder als Soldaten und Soldatinnen in bewaffneten Konflikten eingesetzt.

Die Rekrutierung von Minderjährigen findet keineswegs nur im Ausland, sondern auch in der Bundesrepublik statt. Wie viel...