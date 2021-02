Lebensretter: Schneechaos ’78/’79

So hart wie damals ist der diesjährige Winter nicht, aber immerhin sind die Temperaturen unter Null. Das Magazin berichtet über den Superwinter in der DDR, in Not geratene Menschen sowie ihre Ersthelfer und Retter. Die Dreharbeiten werden von medizinischen Einsatzkräften, der Feuerwehr und der Hubschrauberrettung unterstützt, die jeweils bei der Rettung dabei waren. Und die Sowjetarmee half sogar, mit Panzern in abgeschnittene Dörfer vorzudringen. D 2020.

MDR, 20.15 Uhr

Scobel

Die Macht des Vertrauens

Ganz interessante Gäste zu diesem überaus betulichen Thema. Mit Julian Nida-Rümelin (Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München), Martin Hartmann (Philosoph und Professor mit Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Luzern) und der verdienten Jutt...