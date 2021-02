»Werden nicht Stütze für Regierung wie die jetzige sein«

An diesem Sonntag finden in Katalonien Wahlen statt. Was erhoffen Sie sich von ihrem Ausgang?

Sie könnten ein Wendepunkt sein, um die politische und soziale Lähmung, die durch die Gesundheitskrise verschärft wurde, hinter uns zu lassen. Neue Kräfteverhältnisse würden es uns erlauben, den Kampf für soziale und nationale Rechte weiter voranzutreiben.

Wie wirkt sich die Covid-19-Situation auf Katalonien aus?

Es gibt verschiedene Krisen, die miteinander verwoben sind und sich seit einiger Zeit hinziehen: politische, wirtschaftliche, soziale und nun auch gesundheitliche, die die vorhergehenden verschärfen und die im Kontext der ökologischen Krise auftreten. Das Gastgewerbe, der Tourismus und der Dienstleistungssektor wurden durch die Pandemie empfindlich getroffen. Die spanische Regierung und die Regionalregierungen haben die öffentliche Gesundheit in den vergangenen Jahren abgebaut. Es wurden keine Maßnahmen zum Schutz der am meisten benachteiligten Bevölkerungs...