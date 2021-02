Quermann, Neumann

In dem dünnblütigen Defa-Musikfilm »Eine Handvoll Noten« ging es 1961 um einen jungen Bäcker (Stefan Lisewski), der sich mehr zur Musik hingezogen fühlt. Den Verkäufer im Musikalienladen spielte Heinz Quermann, der die Handlung gut nachvollziehen konnte: Neben seiner Bäckerlehre hatte er Ende der 1930er Jahre das Violinspiel gelernt und Schauspielunterricht genommen. Aber gleich nach Kriegsende sollte er in Leitungsfunktionen kommen. Weil er jung und unbelastet war, ernannte ihn die sowjetische Militärkommandantur 1945 zum Intendanten des Köthener Theaters. Bald darauf wurde er Abteilungsleiter beim damaligen MDR in Leipzig, ging in ähnlicher Funktion zum Rundfunk der DDR in Berlin und ein paar Jahre später zum DDR-Fernsehen, dem er bis zum Ende angehörte. Aber auch dem Komödiantentum war er verbunden. Geschauspielert hat er selten, aber als schlagfertiger Conférencier wurd...