Ausbildungsoffensive in Vietnam

Ein Stichwort, das beim 13. Parteitag der KP Vietnams immer wieder zu hören war: »Human Resources«. Zu deutsch umschrieben mit: »Behebung des Fachkräftemangels«. Wenn Vietnam seine wirtschaftlichen Ziele erreichen will, braucht das Land gut ausgebildete Leute, insbesondere für Managementaufgaben. Fakt ist aber: Die Qualifikation von Schulabgängern hinkt den Anforderungen der schnellen Entwicklung des Landes hinterher. Seit langem herrscht in Vietnam eine Schulpflicht von mindestens neun Jahren, in den Städten gehen die meisten zwölf Jahre zur Schule. »Mittlere Abschlüsse«, wie sie in Deutschland bekannt sind, gibt es (noch) nicht, ebensowenig wie eine allgemein normierte Berufsausbildung.

Der Schulunterricht in den oberen Jahrgangsstufen ist weitgehend theoriebezogen. Praktische Einheiten selbst in Fächern wie Biologie, Physik und Chemie oder Technik sind selten. Der Englischunterricht, für alle angehenden Absolventen der 12. Klasse obligatorisch, ist weni...