Buntic haut ihn rein

Der Held der Unterklassen hieß am Wochenende Fabijan Buntic. In der dritten Minute der Nachspielzeit glich er für seinen FC Ingolstadt gegen Viktoria Köln nach einer Ecke per Volleyabnahme zum 1:1 aus. Das Besondere daran: Buntic steht beim FCI eigentlich im Tor. Als personalisierte Brechstange war er aber bei der vermeintlich letzten Aktion des Spiels mit nach vorne gestürmt. »Mein Trikot von heute werde ich zu Hause aufhängen. Natürlich ungewaschen«, sagte er nach dem Abpfiff und bekannte: »Ein Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Es war wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.« Denn es sollte noch besser kommen: In der vierten Minute der Nachspielzeit, die unergründlicherweise auch in leergefegten Fußballstadien nach wie vor obligatorische Tormusik war noch nicht verklungen, gelang Buntics Teamkollegen Caniggia Elva sogar noch der 2:1-Siegtreffer, dank dem der ehemalige Bundesligist seinen zweite...