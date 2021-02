Wem die Musik gehört

Urheberrechte und Internet – ein altbekanntes, konfliktbeladenes Thema, das trotzdem nie langweilig wird. Wie das Recht auf (geistiges) Eigentum in der vernetzten Medienlandschaft durchgesetzt wird und wer dabei leer ausgeht, beschäftigt Florian Neuner in seiner Sendung »Neue Musik – Eigentumsverhältnisse. Wem gehört die Musik« (Di., 0 Uhr, DLF Kultur). Ein einfühlsames Hörspiel über eine Rechtsanwältin aus dem Iran, die die politischen Aspekte ihrer Familiengeschichte entdeckt, kommt morgen mit Maryam Zarees »Kluge Gefühle« (NDR 2019; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Einen dubiosen Kriminalfall hat Martin Mosebach mit »Sesam, schließe dich!« (HR 2021; Mi., 20 Uhr, Bayern 2 und 21 Uhr, HR 2 Kultur) für die Reihe »ARD-Radiotatort« entworfen: Im Atomschutzbunker eines versteigerten Luxusbungalows findet sich eine mumifizierte Leiche, was die Freude der neuen Eigentümerin etwas trübt. Um den Tod geht es auch in Gesche Pienings Hörstück »Einsam stirbt öfter. Ein ...