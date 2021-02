Schwere Hypothek

Der neue US-Präsident hat sich am Wochenende beim Videogipfel der Afrikanischen Union eingeklinkt, versprach in seiner Rede eine »enge Partnerschaft in gegenseitigem Respekt«. Auf dem nächsten Spitzentreffen hoffe er, persönlich anwesend sein zu können. Joseph Biden hat zu tun, wenn er den politischen Scherbenhaufen seines Vorgängers Donald Trump aufkehren, die rassistische Beschimpfung aus dem Jahr 2018, Afrika sei ein »Shit-hole«, vergessen machen will. Engagement für »demokratische Institutionen« wolle er zeigen und dabei den Kontinent im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und den Klimawandel unterstützen. Große Worte, doch die Hypotheken Trumps, der als erster Präsident seit Ronald Reagan den Kontinent in seiner Amtszeit nicht betreten hatte, wiegen schwer.

Um nur einige Beispiele anzuführen: Nachdem der Expräsident den WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus beschuldigt hatte, Chinas Politik in der Pandemie zu betreiben, wird Biden Zweifel ausräumen müs...