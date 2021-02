»Wohin gehört er?«

Heute vor 90 Jahren wurde Thomas Bernhard geboren. Fast auf den Tag genau 58 Jahre später – am 12. Februar 1989 – verstarb er im oberösterreichischen Gmunden. Die Todesursache war ein Lungenleiden, das er sich als junger Mann zugezogen hatte. Sein Leben und sein Werk sind von dieser schweren Erkrankung entscheidend bestimmt worden. Das andere, neue Schreiben, das im ersten Roman, »Frost«, 1963, zum Weltereignis wird, »verdankt« sich letztlich dieser Lungenkrankheit. Den radikalsten Ausdruck dafür hat Elfriede Jelinek gefunden: »Seinen stets fehlenden Atem hat er festschreiben müssen (…), so hat die Erfahrung des zu wenig Luft Kriegens den wüsten Atem des Sprechens erzeugt«. Jelineks Formulierungen charakterisieren den sprachlichen Ausdruck selbst, sie wollen den Autor nicht als »Berserker« dingfest machen, sondern sie zielen auf die Artikulation des Widerstands in der literarischen Rede.

Literarische Medizinkritik nach 1945

Das Verhältnis von Arzt und Patie...